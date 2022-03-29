ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 ، وتنشر وكالة فلسطين اليوم أسعار الذهب في السعودية، وخلال الفترة الأخيرة زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية.

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022

وتحرص وكالة فلسطين اليوم على تقدم كل جديد فيما يتعلق بأسعار الذهب في السعودية والعديد من الدول العربية الأخرى، لما يهم هذا الموضوع الكثير من المهتمين، وخاصةً التجار والشباب المقبلين على الزواج.

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 29 مارس

وجاءت أسعار الذهب في الجزائر كما يلي :

سعر الذهب عيار 24 اليوم يسجل حوالي 232.28 ريال سعودي ( 61.92 دولار أمريكي),

سعر الذهب عيار 22 اليوم يسجل حوالي 212.92 ريال سعودي ( 56.76 دولار أمريكي).

سعر الذهب عيار 21 اليوم يسجل حوالي 203.25 ريال سعودي ( 54.18 دولار أمريكي).

سعر الذهب عيار 18 اليوم يسجل حوالي 174.21 ريال سعودي ( 46.44 دولار أمريكي).

سعر الذهب عيار 14 اليوم يسجل حوالي 135.50 ريال سعودي ( 36.12 دولار أمريكي).

سعر الذهب عيار 12 اليوم يسجل حوالي 116.14 ريال سعودي ( 30.96 دولار أمريكي).

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022

سعر جنيه الذهب اليوم

سعر جنيه الذهب اليوم يسجل حوالي 1,626 ريال سعودي ( 433.47 دولار أمريكي

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم يسجل حوالي 7,224 ريال سعودي ( 1,926 دولار أمريكي)

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022

سعر كيلو الذهب.

سعر كيلو الذهب اليوم يسجل حوالي 232,279 ريال سعودي ( 61,923 دولار أمريكي).