فعاليات يوم الجريح.. مهجة القدس تختتم زياراتها لعدد من الجرحى في قطاع غزة

اختتمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى مساء أمس، سلسلة من زياراتها الاجتماعية للعديد من جرحى فلسطين في قطاع غزة.

وتأتي الزيارة في إطار فعاليات المؤسسة لتكريم جرحى فلسطين على شرف يوم الجريح الفلسطيني، والذي صادف يوم الثالث عشر من مارس (آذار).

وشملت زيارات مؤسسة مهجة القدس (90) جريحًا ممن أصيبوا في عمليات للمقاومة ضد الاحتلال، أو جراء استهداف العدو الصهيوني المباشر لهم، وقد خلَّفت لديهم إعاقات مستدامة جراء ذلك إما بفقدانهم لأحد أطرافهم أو إعاقات أخرى.

من جانبه قال الدكتور نائل أبو فنونة مسؤول الدائرة الطبية في مؤسسة مهجة القدس: "على شرف يوم الجريح الفلسطيني، وانطلاقًا من شعورنا بالمسؤولية وواجبنا تجاه أولئك الجرحى الذين قدموا أجزاء من أجسادهم فداءً لهذا الوطن وعلى طريق التحرير، قمنا بزيارة هذه الفئة من جرحى فلسطين، وهذا أقل الواجب تجاه هذه الكوكبة الطيبة المباركة من أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد".

وأضاف د. أبو فنونة أن زيارة جرحى فلسطين يجب ألا يتم تقييده بيوم أو ربطه بحدث معين، وإنما يجب أن تكون هناك استراتيجية دعم متكاملة تتظافر فيها جميع الجهود المبذولة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من أجل تقديم الرعاية الطبية والمادية والنفسية، والعمل على إعادة تأهيلهم في المجتمع.