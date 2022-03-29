"مهجة القدس": الحكم على أسير من جنين بالسجن 4 سنوات

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكمًا بحق الأسير المجاهد أحمد غازي أحمد اغبارية (22 عامًا) من مخيم جنين بالسجن الفعلي 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10.000 شيكل.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 13/03/2019م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهم عديدة من بينها الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها وإطلاق نار وزجاجات متفجرة وحارقة تجاه قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد اغبارية ولد بتاريخ 24/03/2000م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن مجدو.