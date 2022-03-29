التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام السنغال

من المتوقع أن يخوض منتخب مصر، اليوم الثلاثاء، مواجهة مصيرية أمام السنغال، في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتقام مبارة مصر والسنغال، اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على السنغال خلال لقاء الذهاب بهدف دون رد، الجمعة الماضي، على ملعب القاهرة الدولي.

ويُشار إلى أنه سيتأهل المتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة من 18 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر المقبلين.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر مباراة السنغال بالتشكيلة التالة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - علي جبر أو أيمن أشرف - عمر جابر.

الوسط: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي.

الهجوم: محمود حسن "تريزيغيه" - مصطفى محمد أو عمر مرموش - محمد صلاح.