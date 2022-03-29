شركة الكهرباء بغزة تعلن عن حملة تخفيض واسعة ومكافئة للملتزمن.. وماذا بخصوص الدفع المسبق!

أعلن محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في غزة، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، "بأن الشركة بصدد إطلاق حملة تخفيض واسعة تستمر خلال شهر رمضان المبارك"، جاء ذلك خلال لقاء اجتماع عقده ثابت مع الصحفيين في مقر الشركة في مدينة غزة".

وأكد ثابت، أن هذه الحملة هي حملة منوعة وتهدف لمكافئة الملتزمين بالسداد خلال العام الماضي 2021، موضحاً أنها وتستهدف كافة المشتركين في نطاق الشركة في المحافظات الخمسة بقطاع غزة ويقدر بـ100 ألف مشترك.

وأوضح أنه حالياً تم تشكيل لجنة من هيئة المدراء في الشركة لوضع اللمسات الأخيرة فيما يخص كيفية تحويل النقاط التي سجلت للمواطن الملتزم بالسداد، سواء كان عداد عادي أوعداد آلي مسبق الدفع.

وبين ثابت أن أي مواطن يريد أن يحول من عداد عادي إلى عداد مسبق الدفع يتم مكافأته من خلال نقاط، لافتاً آن كل حركات الإلتزام من المواطن يكون مقابلها نقاط للملتزمين.

وكشف أنه مع بداية شهر رمضان سيعرف كل مواطن من المشتركين الملتزمين عدد النقاط التي حصل عليها، وأن كل 100 نقطة تعتبر فرصة للمواطن، مبيناً أن هذه النقاط ستترجم إلى (مكافأة) للمواطن الملتزم.

وأشار ثابت إلى أن فلسفة الشركة تقوم حالياً على نقل المواطن من خانة عدم الالتزام إلى خانة الالتزام بالدفع، موضحاً أن هدف الشركة تسوية الديون المتراكمة على المواطنين.

ولفت إلى أن الحملة تضم العديد من الخصومات منها: خصم الفواتير، وخصم الشهداء بنسبة 50 %، والمتوفين بنسبة 40%، فيما يصل خصم المتضررين من العدوان الإسرائيلي لـ40% بعد الغرامة، وخصم الحالات الإجتماعية 40% بعد خصم غرامة التأخير.

وذكر ثابت أن هناك العديد من الشروط للدخول في الحملة وهي :