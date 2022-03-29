بالفيديو : طفل جزائري يتبرع بجائزته التي فاز في مسابقة لحفظ القرآن الكريم لصالح أطفال غزة

تبرع طفل جزائري بجائزته المالية التي فاز بها في مسابقة حفظ القرآن كان قد فاز ، بطلبه ارتداء علم فلسطين خلال تتويجه، معلناً قبل أن يعلن تبرعه بقيمة الجائزة لأطفال قطاع غزة وفلسطين.

وأظهر مقطع فيدو الطفل عبد الخالق وهو يطلب من عضو لجنة التحكيم أثناء وقوفه على المسرح، أن يقوم بإلباسه علم فلسطين أثناء منحه جائزة المسابقة التي تنظمها قناة الشروق الجزائرية تحت اسم "مزامير داود".

ولكن عندما كان عضو اللجنة يهم بتسليمه الجائزة فوجئ مرة ثانية بالطفل الفائز يعلن تخليه عن جائزته البالغة قيمتها نحو 2800 دولار، وطلبه من العضو ان يساعده في نقلها الى اطفال فلسطين.