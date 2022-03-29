مباشر مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022 يترقب جمهور فريقي العراق وسوريا اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 نتيجة المباراة الحاسمة بين الفرقين العربين وخاصة ان سوريا في ذيل ترتيب المجموعة المؤهلة لكاس العالم 2022، "فلسطين اليوم" ونظراً لأهمية المباراة تضع المنتظرين للمباراة من الشعبين حول موعد مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022، وخاصة ان المنتخب العراقي يحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط، فيما يحل منتخب لبنان خامسا برصيد 6 نقاط، وسوريا في المركز السادس بـ5 نقاط.

مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022

في مباراة حاسمة، يواجه منتخب العراق نظيره السوري في الجولة العاشرة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الرابع برصيد 8 نقاط، فيما يحل منتخب لبنان خامسا برصيد 6 نقاط، وسوريا في المركز السادس بـ5 نقاط.

موعد مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022

يخوض منتخب العراق مباراته الأخيرة في تصفيات كأس العالم، حين يلاقي منتخب سوريا يوم الثلاثاء 29 مارس/ آذار الحالي.

وتنطلق مباراة العراق وسوريا في تمام الساعة 4:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022

القنوات الناقلة

تبث منافسات تصفيات كأس العالم 2022 عبر قناة الرابعة داخل العراق، وقنوات SSC داخل المملكة العربية السعودية، وأبوظبي داخل الإمارات.

بينما حصلت قنوات بي إن سبورتس على حقوق بث التصفيات مؤخرا في باقي الدول العربية.

جدول ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022

منتخب كوريا الجنوبية - 23 نقطة

منتخب إيران - 22 نقطة

منتخب الإمارات - 9 نقاط

منتخب العراق - 8 نقاط

منتخب لبنان - 6 نقاط

منتخب سوريا - 5 نقاط