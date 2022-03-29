عطايا: عملية الخضيرة البطولية جاءت في سياق تصعيد الفعل المقاوم بوجه العدو الصهيوني

بارك ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، "عملية الخضيرة البطولية التي قام بها الشابان إبراهيم وأيمن إغبارية، والتي أدت إلى إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة، واستشهاد منفذي العملية بعد قيامها بإطلاق النار تجاه مجموعة من الجنود والمستوطنين الصهاينة"، معتبرًا أنها "جاءت في سياق تصعيد الفعل المقاوم بوجه العدو الصهيوني الذي يحاول من خلال لقاءاته مع المطبعين، والقمم التي يعقدها مع بعض الزعامات العربية الرسمية، أن يلتف على المقاومة ويخفف المواجهات الميدانية في هذه الفترة، ولا سيما أننا على أبواب ذكرى يوم الأرض وقدوم شهر رمضان المبارك، ولأنه يحاول أن يمنع تدحرج الأمور إلى مواجهة عسكرية يتجنب حصولها لأنه سيكون الخاسر الأكبر فيها".

وقال عطايا في مقابلة على "إذاعة لبنان": "عملية إطلاق النار في الخضيرة وقبلها عملية الدهس والطعن في بئر السبع، وغيرهما من العمليات البطولية أصبحت تشكل كابوسًا على أمن كيان العدو ومستوطنيه، وهي تتخذ منحًى تصاعديًا في مسار الفعل المقاوم بوجه الاحتلال".

وأضاف: "تصاعد العمليات جاء بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض، للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لا يزال متجذرًا بأرضه، ويقاوم الاحتلال من أجل استعادة فلسطين، ولا يأبه بكل لقاءات التطبيع العربي الرسمي مع كيان العدو".

وختم عطايا كلامه، مشيرًا إلى أن "العدو الصهيوني في مأزق كبير، وفي حالة إرباك وتخبط، فهو يخشى من هذه العمليات التي تكشف هشاشة المنظومة الأمنية لديه، وعجزها عن منع تنفيذ مثل هذه العمليات البطولية التي تضرب قلب كيانه"، متوقعًا أنها "ستزداد زخمًا وقوةً خلال شهر رمضان المقبل، شهر الانتصارات والبطولات".