مباشر مباراة المنتخب الجزائر والكاميرون في إياب تصفيات كأس العالم 2022

مباراة المنتخب الجزائر والكاميرون في إياب تصفيات كأس العالم 2022 ، من المقرر ان يلتقي المنتخب الجزائري اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 منتخب الكاميرون في اياب تصفيات كأس العالم المؤهلة وسط أمال ان ينهي اليوم المنتخب الجزائري بفوز ثمين يحلق فيه لتصفيات كأس العالم في قطر ، ورغم فوزه في مباراة الذهاب 1 / صفر يوم الجمعة الماضي، وكالة "فلسطين اليوم" تقدم العديد من المعلومات بشأن موعد وتشكيلة المنتخب الجزائري أمام الكاميرون في إياب تصفيات كأس العالم 2022

مباراة المنتخب الجزائر والكاميرون في إياب تصفيات كأس العالم 2022

ويستعد منتخب الجزائر لاستضافة نظيره الكاميروني، مساء الثلاثاء، على ملعب مصطفى تشاكر، في إياب الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت أبوظبي، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022

تبث المباراة عبر القناة الجزائرية السادسة TV 6، على الهواء مباشرة، على غرار مباراة الذهاب.

كما يتم نقل المباراة عبر قناة SSC داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك منصة شاهد الإلكترونية.

مباراة المنتخب الجزائر والكاميرون في إياب تصفيات كأس العالم 2022

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام الكاميرون اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-3-

المدرب: جمال بلماضي.

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، عيسى ماندي، جمال بلعمري، يوسف عطال.

خط الوسط: سفيان بن دبكة، راميز زروقي، اسماعيل بن ناصر.