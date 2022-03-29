أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 29-3-2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الدولار في الجزائر مقابل العملات المحلية، حيث يبحث عنها الكثير من التجار والمستفيدين.

أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 29-3-2022

سعر الدولار في الجزائر

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الدينار الجزائري عند مستوى 142.61 دينار للشراء، و142.63 دينار للبيع، فيما جاء سعر الدولار لدى السوق الجزائرية السوداء بقيمة 180 دينارًا للشراء و182 دينارًا للبيع.

أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 29-3-2022

سعر اليورو في الجزائر

وارتفع سعر اليورو في بنك الجزائر المركزي اليوم، الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022، فيما تراجع بنحو طفيف في تعاملات السوق الموازية (السوداء).

وبلغ سعر اليورو في الجزائر اليوم، لدى البنك المركزي 157.20 دينار للشراء، و157.28 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 197.18 دينار للشراء، 199.37 دينار للبيع.

أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 29-3-2022

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في الجزائر اليوم لدى البنك المركزي 188.07 دينار للشراء، و188.11 دينار للبيع، فيما جاء سعر الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بقيمة 236.63 دينار للشراء، 239.26 دينار للبيع.

سعر الريال السعودي

جاء سعر الريال السعودي في الجزائر اليوم لدى البنك المركزي عند مستوى 38.01 دينار للشراء، 38.02 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الجزائرية الموازية (السوداء) عند مستوى 47.98 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 29-3-2022

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في الجزائر اليوم على شاشات تداول بنك الجزائر المركزي نحو 38.82 دينار للشراء، و38.83 دينار للبيع، فيما جاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائر في السوق السوداء عند مستوى 49 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

سعر الدينار الكويتي

فيما جاء سعر الدينار الكويتي لدى السوق الجزائرية السوداء عند مستوى 590.64 دينار للشراء 597.20 دينار للبيع.