معروف: إلغاء تقييد الخدمات الإلكترونية الحكومية بإلزامية التطعيم ضد كورونا مع بداية إبريل

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 انه سيبدأ تنفيذ قرار إلغاء تقييد الخدمات الإلكترونية الحكومية بإلزامية التطعيم ضد كورونا مع بداية شهر إبريل في ضوء عملية تقييم الحالة الوبائية واستقرار المؤشرات.

وبين خلال تصريحات لـ"صوت الاقصى" أن قرار التقييد كان منسجماً مع المخاطر والمهددات للمجتمع خلال التعامل مع جائحة كورونا، ومحاولة تدعيم المناعة المجتمعية من خلال توسيع شريحة المطعمين من خلال سلسلة من الإجراءات.

وأوضح معروف انه بالنسبة للعمرة اجتهدنا مع كل الأطراف لكي يمضي موسم العمرة بسهولة ويسر، وحاولنا التيسير على المعتمرين في كل مراحل الرحلة ، معتبراً انه ونظراً لظروف المعبر وجدنا أن عملية سفر المعتمرين تأتي على حساب قوائم المسافرين بشكل كبير ووصل الأمر لإشغال المعبر لثلاثة أيام للعمرة من أصل خمسة أيام عمل.

واشار الى انه جرى الاتفاق بين الأشقاء في الجانب المصري وبعض الشركات على تذليل بعض العقبات التي دفعتنا لاتخاذ قرار تعليق العمرة، وبناء عليه أعلن رئيس جمعية أصحاب شركة الحج والعمرة عن طبيعة الاتفاق من خلال تخصيص يوم عمل واحد للمعتمرين ذهابا واياباً، وزيادة أعداد المسافرين في الأربع أيام المتبقية وهذه الصيغة مناسبة، معرباً عن أمله أن تسير الأمور على الأرض بشكل جيد وأن يسير موسم العمرة بشكل طبيعي.

وبشأن السلع ، قال "السلع الأساسية متوفرة وتكفي لشهر رمضان ويزيد، والأسعار لم تتغير بشكل كبير ونحن نشيد بالمبادرات التي تمت بالتوافق بين وزارة الاقتصاد ومجمعات تجارية كبيرة في قطاع غزة للقيام بحملة تخفيضات للأسعار دعماً للمواطن الفلسطيني في توفير احتياجات شهر رمضان".