تردد قناة ام بي سي MBC العراق، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد قناة ام بي سي العراق، حيث لاقى تردد القناة عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث العالمية.

ومع حلول شهر رمضان المبارك، تزداد عمليات البحث عن تردد قناة أم بي سي العراق، التي تقدم العديد من البرامج المتنوعة، لذا قررنا كتابة هذا المقال .

تردد قناة ام بي سي MBC العراق في رمضان 2022

نبذة عن قناة ام بي سي العراق.

كانت بداية هذه القناة عام 2019 ويقع مقرها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتصدر القناة المراكز العالية من خلال تقديم محتوى مميز منحها ذلك عددًا كبيرًا جدًا من المشاهدات في وقت قياسي.

تردد قناة ام بي سي MBC العراق في رمضان 2022

تردد أم بي سي العراق على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11226

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD