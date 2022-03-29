اليوم : مغادرة الدفعة الثانية من فوج المعتمرين الثالث

بدأت الدفعة الثانية من الفوج الثالث من معتمري قطاع غزة بالمغادرة ، صباح الثلاثاء 29مارس 2022، باتجاه الأراضي الحجازية عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

ومنذ سـاعات الصباح الأولى، عملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الثالث، البالغ عدده 600 معتمر على دفعتين، يومي الإثنين والثلاثاء، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة في اليومين على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليومين.

جدير بالذكر، أن الفوج الأول والثاني من المعتمرين كان قد غادر القطاع على دفعتين يومي الإثنين والثلاثاء من الأسابيع الماضية، حيث بلغ عددهم 1176 معتمرًا