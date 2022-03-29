تفاصيل جديدة عن عملية الخضيرة التي أدت لمقتل "إسرائيليين"

وصفت القناة "12" العبرية، اليوم الثلاثاء، عملية الخضيرة الأخيرة، بالخطيرة، مبينة أنها كادت أن تتسبب "بمجزرة حقيقية" لولا تصادف 4 ضباط من وحدة سرية تابعة لشرطة الاحتلال كانوا يتناولون الشاورما في مطعم يبدو 40 مترًا عن مكان العملية.

وبحسب تفاصيل جديدة نشرتها القناة، فإن المركبة المازدا التي وصل بها المنفذون للمكان تعود لأحد أقاربهم وتم اعتقاله مع 4 آخرين من العائلة يشتبه أنهم ساعدوا المنفذين.

وزعمت القناة، أنه تم العثور في المركبة على صواعق ومناظير ومصابيح وكميات كبيرة من الذخيرة، وملابس تمويه، إلى جانب الأسلحة والذخيرة التي كانت موجودة معهم في سترات عسكرية ارتدوها خلال العملية.

ووفقًا للتحقيقات الإسرائيلية – كما ذكرت القناة – فإن كانت نية المنفذين ، بتنفيذ قتل جماعي، وأنهم استعدوا لعملية مطولة تستمر ساعات وحتى الاشتباك مع قوات الأمن التي ركزوا على قتل وإصابة عناصرها أكثر من غيرهم.

وأشارت القناة إلى الفشل الأمني والاستخباراتي الكبير لجهاز "الشاباك" في متابعة المنفذين ومنفذ عملية بئر السبع، خاصة وأنهم كانوا معروفين لديه، واعتقلوا على خلفيات أمنية سابقة .

ولا زالت عملية الخضيرة التي وقعت مساء الأحد، تلقي بظلالها على الصحافة العبرية التي تنشر من حين إلى آخر تفاصيل أو أخبار جديدة متعلقة بالعملية التي أدت لمقتل شرطيين "إسرائيليين" وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة.