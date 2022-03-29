وزير الأمن الداخلي الصهيوني "عومر بارليف" زار الأردن سراً

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف زار الأردن الأسبوع الماضي سراً.

وذكرت قناة كان "العبرية" :"أن وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" عومر بارليف زار الأردن الأسبوع الماضي سرًا، لمناقشة تخفيف التوترات المتوقعة في القدس والضفة خلال شهر رمضان.

وتشهد مدينة القدس المحتلة والداخل المحتل موجة عمليات فردية، أوقعت العديد من القتلى والعشرات من الإصابات خلال الشهر الحالي.

وكانت وقعت، الأحد الماضي، عملية فدائية في مدينة الخضيرة المحتلة قتل خلالها "إسرائيليين" وأصيب 12أخرين، بعد عدة أيام من تنفيذ عملية دهس وطعن في مدينة "بئر السبع" قتل خلالها 4 "إسرائيليين"، وأصيب 10 آخرين.