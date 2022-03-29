تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق الغزية اليوم الثلاثاء 29-3-2022

حافظت الكثير من أصناف الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الثلاثاء 29-3-2022، على ثبات أسعارها.
وواصلت أسعار الدجاج والبيض ارتفاعها، في الأسواق بغزة، نتيجة نقص بيض (الدجاج اللاحم)، كما بين ذلك مختصين في المجال الزراعي..
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|4
|2
|خيار
|2.5
|3
|بصل
|2.5
|4
|كوسا
|2.5
|5
|باذنجان
|3.3
|6
|فلفل
|12
|7
|جزر
|3
|8
|ثوم
|12
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|1.7
|13
|ملوخية
|3.3
|14
|فصوليا
|9
|15
|بيض
|14
|16
|دجاج
|13.5
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7