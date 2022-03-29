في اليوم الـ"33"للحرب الروسية الاوكرانية ..مفاوضات جدية اليوم في إسطنبول  

من المقرر أن تُعقد، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، في مدينة إسطنبول التركية أول محادثات سلام مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ أكثر من أسبوعين، في ظل آمال ضئيلة بالتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب التي تشنها موسكو على جارتها منذ 34 يوما.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية -بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

وقلل مسؤولون أوكرانيون من فرص تحقيق انفراجه كبيرة في هذه المحادثات، وقال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دينيسينك: "إنه لا يتوقع أن تكون هناك أي انفراجه بشأن القضايا الرئيسية".

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ33 حيث شرعت مرتزقة "فاغنر" بالانتشار شرق أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو أن القوات الروسية تتقدم في عدة محاور، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية استعادة مدينة قرب العاصمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "إن القوات الروسية تقدمت على عدة محاور في أوكرانيا.

حققت القوات الأوكرانية تقدما قرب العاصمة كييف، فقد أعلن أولكسندر ماركوشين عمدة إربين استعادة الجيش الأوكراني السيطرة على المدينة الواقعة قرب العاصمة، لكنه توقع تجدد هجمات الجيش الروسي عليها.