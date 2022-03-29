نقل الرئيس البرازيلي إلى المشفى

أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الثلاثاء، بنقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المشفى بسبب وعكة صحية، لإجراء فحوص طبية.

ويُشار إلى أنه في أوائل، يناير الماضي، تم إدخال الرئيس بولسونارو بالفعل إلى المستشفى بسبب مشاكل في الأمعاء.

ونقلت الوسائل عن وزير الاتصالات البرازيلي، فابيو فاريو، قوله: "تم نقل الرئيس جايير بولسونارو، مساء أمس الاثنين، إلى مستشفى تابع للقوات المسلحة في العاصمة برازيليا لإجراء فحوص طبية بسبب وعكة".

من جانبها، قالت زوجة الرئيس البرازيلي، ميشيل بولسونارو:" إن زوجها يشعر بالارتياح".

وكان قد تعرض بولسونارو آنذاك للطعن خلال مظاهرة انتخابية في مدينة جويز دي فورو بولاية ميناس جيرايس قبل نحو شهر من الانتخابات، دمرت السكين الشريان المساريقي الذي يمد الأمعاء بالدم، وبعد ذلك خضع الرئيس البرازيلي لعدة عمليات جراحية.

جدير ذكره أنه يواجه الرئيس البرازيلي، بولسونارو، مشاكل صحية بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في عام 2018.

