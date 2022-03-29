بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم "الثلاثاء" 29 مارس 2022 حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة ، بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. الشاب خالد شادي أبو عامر بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في بيتا جنوب نابلس

٢.الأسير المحرر عمار أحمد عيسى داود من بيتا جنوب نابلس

٠٣قتيبة سمير صباح من عوريف جنوب نابلس

٠٤ المهندس علاء الجعبري من الخليل

٠٥ضياء زهد من سلفيت

٠٦ محسن ابوعابد وعامر هشام زكارنة من قباطية قضاء جنين

٠٧ الشاب حمزة دراغمة من اللبن الشرقية جنوب نابلس

٠٨ الشاب إسحاق القني من مخيم بلاطة شرق نابلس

٠٩ الشاب يزن ماجد ضراغمة من اللبن الشرقية جنوب نابلس

٠١٠ الأسير المحرر منصور مصطفى بني عودة من بلدة طمون في طوباس