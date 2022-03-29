طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 29-3-2022 وغدا

يطرأ، اليوم الثلاثاء الموافق 29-3-2022، ارتفاعًا آخر على درجات الحرارة في جيمع مناطق ومحافظات فلسطين، إذ تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن سماء فلسطين يكون اليوم غائما جزئيا إلى غائم ربيعيا، مشيرةً إلى أن الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبيّنت أن انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام .

في المقابل يكون الجو مشمس مع بعض الغيوم الريشيئة العالية ، وفي ساعات المساء يصبح الجو بارداً خاصة في المناطق العالية.

فيما تكون الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية، وفق دائرة الأرصاد الجوية,