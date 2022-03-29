بالصور لأول مرة منذ عامين ..أهالي أسرى قطاع غزة يتوجهون لزيارة ذويهم في سجون الاحتلال

توجهت فجر اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 دفعة جديدة من أهالي الأسرى اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة لزيارة ذويهم المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي بعد منع لعامين .

وغادرت فجر اليوم، حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، بأهالي الأسرى المسموح لهم بزيارة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وبحسب مصادر محلية، فقد سمح فقط لكبار السن، والنساء فوق سن محدد، وعدد محدود من الأطفال، للزيارة.

ويقبع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" مايقارب من 400 أسير من سكان قطاع غزة، يعاني جلهم من عدم الزيارات لسنوات طويلة، وسط أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

وتمنع سلطات الاحتلال أهالي أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي من سكان غزة، من الزيارات المتوقفة منذ عامين بسبب إجراءات عقابية من الاحتلال.













