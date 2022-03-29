بالصور بعد عامين .." 37"من أهالي أسرى قطاع غزة يتوجهون لزيارة "٢٣" معتقلا في سجن نفحة

أعلن الصليب الأحمر اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 عن توجه ٣٧ من اهالي معتقلي غزة لزيارة ٢٣ معتقلا في سجن نفحة.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت لـ"فلسطين اليوم" أن هذه هي الزيارة الأولى منذ تعليق برنامج الزيارات في مارس ٢٠٢٠ مع بداية جائحة كورونا.

وغادرت فجر اليوم، حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، بأهالي الأسرى المسموح لهم بزيارة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وبحسب مصادر محلية، فقد سمح فقط لكبار السن، والنساء فوق سن محدد، وعدد محدود من الأطفال، للزيارة.

ويقبع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" مايقارب من 400 أسير من سكان قطاع غزة، يعاني جلهم من عدم الزيارات لسنوات طويلة، وسط أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

وتمنع سلطات الاحتلال أهالي أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي من سكان غزة، من الزيارات المتوقفة منذ عامين بسبب إجراءات عقابية من الاحتلال.













