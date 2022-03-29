عقب عملية الخضيرة.. "الشاباك" يشن حملة اعتقالات بالداخل المحتل

اعتقلت الشرطة "الإسرائيلية" بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطناً من مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة، وسخنين والناصرة .

وتأتي هذه الاعتقالات عقب عملية الخضيرة التي أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين وإصابة 10 من عناصر الأمن، واستمرارا لحملة الاعتقالات التي شرعت بها أجهزة الأمنية الإسرائيلية، فجر الإثنين، في أم الفحم وطالت 5 أشخاص تم تمديد اعتقالهم بعدة أيام، وكذلك، اعتقال شاب من النقب .

وتركزت حملة الاعتقالات في منطقة المثلث الشمالي، كما شملت مداهمات واقتحامات في العديد من البلدات العربية في النقب والمثلث والجليل، حيث تم مداهمة العديد من المنازل وتفتيشها، وإخضاع شبان وأفراد عائلات لتحقيقات ميدانية واستجوابات.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، يوجد 80 إلى 100 شخص من العرب بالبلاد.

وجاء في بيان مقتصب للشرطة الإسرائيلية إنه "تم اعتقال 12 شخصا من أم الفحم وقرى وادي عارة من قبل الشرطة وقوات حراس الحدود وعناصر الشاباك".

وأوضحت الشرطة في بيانها أنها ستكثف حملة الاعتقالات التي من المتوقع أن تستمر وتزداد في الأيام المقبلة.

وتستهدف الحملة بالأساس شبانا عربا سبق وأن تمت إدانتهم في المحاكم الإسرائيلية بتأييد تنظيم "داعش" أو الانتماء إليه " على حد زعم الاحتلال .

ويدرس "الشاباك" فرض الاعتقال الإداري على مواطنين عرب اشتبهوا في الماضي أو سجنوا إثر إعلانهم عن تأييدهم لـ"داعش".