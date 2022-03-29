أسعار الذهب في فلسطين وغزة بالشيكل والدينار اليوم الثلاثاء 29-3-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:52 ص
29 مارس 2022
أسعار الذهب في فلسطين وغزة بالشكيل اليوم الثلاثاء 29-3-2022
اعلان اسفل صورة الخبر

جاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 29-3-2022 لجميع عياراته (24, 22, 18, 14, 12) في أسواق المال بالشيكل "الإسرائيلي" والدينار الأردني، على النحو التالي:

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 29-3-2022

كما جاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل، على النحو الآتي:-

الوحدة  شيكل   دولار أمريكي

أسعار الذهب عيار 24 199.28 شيكل $61.85

سعر الذهب عيار 22  182.67 شيكل $56.69

أسعار الذهب عيار 21 174.37 شيكل $54.12

أسعار الذهب عيار 18 149.46 شيكل $46.38

سعر الذهب عيار 14  116.25 شيكل $36.08

سعر الذهب عيار 12  99.64 شيكل  $30.92

أسعار أوقية الذهب     6,198 شيكل  $1,923

أسعار جنيه الذهب      1,395 شيكل  $432.93

أسعار كيلو الذهب      199,278 شيكل       $61,846

الذهب في السعودية.jpg

 

وقد توسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل، على النحو الآتي:

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

28 مارس      198.88       174.03       149.17       116.02       99.44

27 مارس      202.56       177.24       151.92       118.16       101.28

26 مارس      202.55       177.24       151.92       118.15       101.28

25 مارس      202.13       176.86       151.60       117.91       101.06

24 مارس      203.69       178.23       152.77       118.82       101.84

23 مارس      201.79       176.57       151.34       117.71       100.89

22 مارس      198.75       173.91       149.06       115.94       99.37

21 مارس      200.28       175.25       150.21       116.83       100.14

20 مارس      200.64       175.57       150.48       117.04       100.32

19 مارس      200.64       175.57       150.48       117.04       100.32

سعر بيع وشراء الذهب اليوم في غزة بالدينار

الليرة الذهب العصملي (الرشادي)

316 دينار اردني

445 دولار - 1540 شيكل

الليرة الذهب الانجليزي

            350 دينار اردني

495 دولار -        1605 شيكل

أونصة الذهب

            1490 دينار اردني

2100 دولار - 6850 شيكل

متعلقات