أسعار الذهب في فلسطين وغزة بالشكيل والدينار اليوم الثلاثاء 29-3-2022

جاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 29-3-2022 لجميع عياراته (24, 22, 18, 14, 12) في أسواق المال بالشيكل "الإسرائيلي" والدينار الأردني، على النحو التالي:

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 29-3-2022

كما جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل، على النحو الآتي:-

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 199.28 شيكل $61.85

سعر الذهب عيار 22 182.67 شيكل $56.69

اسعار الذهب عيار 21 174.37 شيكل $54.12

اسعار الذهب عيار 18 149.46 شيكل $46.38

سعر الذهب عيار 14 116.25 شيكل $36.08

سعر الذهب عيار 12 99.64 شيكل $30.92

اسعار أوقية الذهب 6,198 شيكل $1,923

اسعار جنيه الذهب 1,395 شيكل $432.93

اسعار كيلو الذهب 199,278 شيكل $61,846

وقد توسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل، على النحو الآتي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 مارس 198.88 174.03 149.17 116.02 99.44

27 مارس 202.56 177.24 151.92 118.16 101.28

26 مارس 202.55 177.24 151.92 118.15 101.28

25 مارس 202.13 176.86 151.60 117.91 101.06

24 مارس 203.69 178.23 152.77 118.82 101.84

23 مارس 201.79 176.57 151.34 117.71 100.89

22 مارس 198.75 173.91 149.06 115.94 99.37

21 مارس 200.28 175.25 150.21 116.83 100.14

20 مارس 200.64 175.57 150.48 117.04 100.32

19 مارس 200.64 175.57 150.48 117.04 100.32

سعر بيع وشراء الذهب اليوم في غزة بالدينار