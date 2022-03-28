طالع أسعار العملات الرقمية.. البيتكوين يقفز إلى 46 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.12 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 4.73% عن اليوم الماضي.

و بلغت هيمنة البيتكوين حاليًا 42.12%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.13% عن اليوم الماضي.

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 5.08% لتسجل نحو 46,963 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 5.29% لتسجل نحو 3,319 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.74% لتسجل نحو 432 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9998 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.38% لتسجل نحو 0.867 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.34% لتسجل نحو 1.18 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 6.15% لتسجل نحو 108 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 4.52% لتسجل نحو 95 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 5.73% لتسجل نحو 90 دولار.