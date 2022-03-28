سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء، يواصل الكثيرين من أصحاب الأموال وتجارتها، في كل يوم عمليات البحث على أسعار صرف العملات في الدول التي يعملون بها، حرصاً على تجارتهم، وخاصة رجال الاعمال العربية التي تتواجد في لبنان، صاحبة التقلبات الاقتصادية المستمرة، لذلك وحرصاً من فريق الموقع قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء وسعر صرف الدولار لدي المصرف المركزي اللبناني.

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

وسعر صرف الليرة اللبنانية يختلف كل يوم، نظراً للحالة الاقتصادية والغير المستقرة التي تعيشها البلاد نتيجة الازمة العالمية اثر جائحة كورونا، مؤخراً الأزمة الروسية الأوكرانية، ووفقا للتعاملات الصباحية المالية في لبنان لليوم الثلاثاء، وفي اطار مقالنا سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء، فقد شهد سعر صرف الدولار اليوم في لبنان انخفاضاً لدي السوق السوداء اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء عند الصرافين

وسعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، جاء وفق متابعتنا للأسواق اللبنانية بين 23900 و24000 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعدما سجّل في وقتٍ سابقٍ ما بين 24150 و 24250 ليرة لبنانية للدولار الواحد، سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء لحظة بلحظة اليوم السبت

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

وانخفاض سعر صرف الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء، قابلها ارتفاعا في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 25 ألف ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان 26 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر بنزين 95 أوكتان 459000 ليرة لبنانية، وسعر بنزين 98 أوكتان 470000 ليرة لبنانية، سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء