سعر صرف الدولار في مصر الثلاثاء 29 مارس 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 في مصر، خلال تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

و بلغ متوسط سعر الدولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار عند 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

وتكرر نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

كما سجل سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند مستوى 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، نحو 20.05 جنيه للشراء، و20.17 جنيه للبيع.

كما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، نحو 20.06 جنيه للشراء، و20.27 جنيه للبيع.

وتكرر السعر في بنك مصر (حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، استقر سعر اليورو ليسجل 20.04 جنيه للشراء، و20.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، نحو 24.08 جنيه للشراء، و24.22 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

سجل متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري نحو 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

كما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، نحو 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 60.01 جنيه للشراء، و60.36 جنيه للبيع.