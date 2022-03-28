رئيس نادي برشلونة: الباب مفتوح لمن يريد الرحيل

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أنه متفائل بتجديد عقود بعض لاعبي الفريق الشباب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن من يريد الرحيل فلن تكون هناك مشكلة في ذلك.



وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "تجديد عقود أراوخو وجافي؟ ضمن مستويات رواتبنا التي حددناها، هناك إطار يتم التفاوض فيه، وهو يسير على ما يرام، نريدهم أن يبقوا معنا وهم كذلك يريدون البقاء".

وأضاف: "من لا يريد أن يكون هنا في برشلونة، فلن تكون هناك مشكلة".



وفيما يخص الرواتب المستقبلية للاعبين الجدد المرتبطين ببرشلونة، علق الرئيس: "الجميع سيعتمد على معايير يفهمها الجميع، في غرفة ملابس الفريق كل شيء معروف وواضح ومفهوم، آمل أن يتكيف الجميع (اللاعبون الجدد والقدامي) مع قواعد الرواتب التي تتوافق معنا".



وارتبط برشلونة في الأيام القليلة الماضية بالتعاقد مع لاعبين عديدين، وعلى رأسهم كيليان مبابي وإيرلينج هالاند ومحمد صلاح وغيرهم من النجوم.