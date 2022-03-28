طالع أسعار الذهب في الجزائر بتعاملات الثلاثاء 29 مارس 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الجزائر، الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022، وسط انخفاض المعدن النفيس عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، إلى نحو 8906 دنانير (62.26 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في تعاملات اليوم في الجزائر، إلى 7793 دينارًا (54.48 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، إلى نحو 6680 دينارًا (46.70 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 5195 دينارًا (36.32 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال التعاملات اليوم، تراجعًا إلى نحو 276,992 ألف دينار (1936 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات اليوم، نحو 62.347 ألف دينار (435.83 دولار).