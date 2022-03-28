"الأوقاف بغزة" تكشف تفاصيل اتفاق استئناف موسم العمرة

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل الاتفاق المبرم مع الجانب المصري والقاضي باستمرار موسم العمرة في غزة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" بناء على التوافق مع الأشقاء في الجانب المصري قبل قليل، على تغيير ظروف عمل معبر رفح خلال استقبال أفواج المعتمرين، بما لا يؤثر سلبا على المسافرين المسجلين من أصحاب الحاجات كالمرضى والطلبة والإقامات، والاستجابة المقدرة بحل بعض القضايا التي اضطرتنا لاتخاذ قرار تعليق رحلات العمرة، فإننا نعلن عن استمرار موسم العمرة، حيث تم تخصيص يوم عمل واحد كل أسبوع لسفر المعتمرين".

وكان رئيس جمعية مكاتب الحج والعمرة عوض أبو مذكور، قد أعلن، عصر اليوم، خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" توقف موسم العمرة في قطاع غزة بعد ابلغه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن قرار وقف العمرة بعد رحلات اليوم وغدا الثلاثاء من قبل حكومة غزة.

يذكر أن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، قد أعلن في يناير2022، عن البدء بموسم العمرة لهذا العام بعد موافقة المملكة العربية السعودية على فتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه نتيجة لانتشار جائحة كورونا.