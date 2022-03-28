امساكية شهر رمضان المبارك 2022 pdf في قطاع غزة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يشهد محرك البحث قوقل عمليات بحث كثيرة عن شهررمضان سواء امساكية شهر رمضان المبارك أو موعد اذان المغرب وغيرها من الأسئلة الرمضانية والوصفات الرمضانية، لذلك قررنا في فريق العمل الخاص بالموقع، أن نضع لكم في هذه المقالة امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في قطاع غزة فلسطين، لمعرفة مواقيت الصلوات المفروضة ، وموعد ساعة الإفطار وساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام.

امساكية شهر رمضان المبارك 2022 في قطاع غزة

ويحرص موقع فلسطين اليوم على نشر مواعيد الصلاة في شهر رمضان ومواعيد الافطار والسحور ، حتى يتمكن كافة الناس من معرفة الأوقات خلال رمضان مدة 30 يومًا بالإضافة إلى امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في قطاع غزة فلسطين ، وفي هذه المقالة سنرفق إليكم امساكية رمضان في غزة ، ويبحث الصائمون عن الامساكية لمعرفة مواقيت الصلوات المفروضة ، وموعد ساعة الإفطار وساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام ، لذلك تابع معنا حتى النهاية .

امساكية رمضان 2022 غزة

ومن المتوقع أن يبداً أول أيام شهر رمضان المبارك 2022، يوم السبت المقبل 1/4/2022، لذلك تشهد محركات البحث عمليات بحث كثيرة عن امساكية شهر رمضان المبارك 2022 في قطاع غزة

امساكية رمضان 2022 في غزة

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:09 ص 06:37 ص 12:53 م 04:26 م 07:10 م 08:40 م

الأثنين 2 04 أبريل، 2022 05:08 ص 06:36 ص 12:53 م 04:26 م 07:10 م 08:40 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:07 ص 06:34 ص 12:53 م 04:26 م 07:11 م 08:41 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 05:05 ص 06:33 ص 12:52 م 04:26 م 07:12 م 08:42 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 05:04 ص 06:32 ص 12:52 م 04:26 م 07:12 م 08:42 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 05:02 ص 06:31 ص 12:52 م 04:26 م 07:13 م 08:43 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 05:01 ص 06:29 ص 12:52 م 04:26 م 07:14 م 08:44 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:59 ص 06:28 ص 12:51 م 04:26 م 07:14 م 08:44 م

الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:58 ص 06:27 ص 12:51 م 04:26 م 07:15 م 08:45 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:57 ص 06:26 ص 12:51 م 04:26 م 07:16 م 08:46 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:55 ص 06:25 ص 12:50 م 04:26 م 07:16 م 08:46 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:54 ص 06:23 ص 12:50 م 04:26 م 07:17 م 08:47 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:52 ص 06:22 ص 12:50 م 04:26 م 07:18 م 08:48 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:51 ص 06:21 ص 12:50 م 04:26 م 07:18 م 08:48 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:50 ص 06:20 ص 12:49 م 04:26 م 07:19 م 08:49 م

الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:48 ص 06:19 ص 12:49 م 04:26 م 07:20 م 08:50 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:47 ص 06:18 ص 12:49 م 04:26 م 07:20 م 08:50 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:46 ص 06:17 ص 12:49 م 04:26 م 07:21 م 08:51 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:44 ص 06:16 ص 12:49 م 04:26 م 07:22 م 08:52 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:43 ص 06:14 ص 12:48 م 04:26 م 07:22 م 08:52 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 04:41 ص 06:13 ص 12:48 م 04:26 م 07:23 م 08:53 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:40 ص 06:12 ص 12:48 م 04:26 م 07:24 م 08:54 م

الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:39 ص 06:11 ص 12:48 م 04:26 م 07:24 م 08:54 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:37 ص 06:10 ص 12:48 م 04:26 م 07:25 م 08:55 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:36 ص 06:09 ص 12:47 م 04:26 م 07:26 م 08:56 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:35 ص 06:08 ص 12:47 م 04:26 م 07:26 م 08:56 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:34 ص 06:07 ص 12:47 م 04:26 م 07:27 م 08:57 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 04:32 ص 06:06 ص 12:47 م 04:26 م 07:28 م 08:58 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 04:31 ص 06:05 ص 12:47 م 04:26 م 07:29 م 08:59 م

الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:30 ص 06:04 ص 12:47 م 04:26 م 07:29 م 08:59 م