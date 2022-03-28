راصد جوي: ارتفاعات متسارعة على الحرارة تتطور لموجة حارة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي أن هناك توقعات بارتفاعات متسارعة على درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع لتتطور لموجة حارة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

و وفقاً لموقع طقس فلسطين، فيطرأ إرتفاع على درجات الحرارة يوم غدٍ الثلاثاء، التي تصبح حول المعدلات السنوية لشهر آذار أو أعلى بفليل ويسود خلال النهار جو دافئ في كافة المناطق بما فيها الجبلية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة ، ويسود جو حار نسبي في المناطق الغورية والبحر الميت، و ليلاً يصبح الجو بارداً نسبياً. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية.

و يكون الجو غائماً قليلاً يوم الأربعاء، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام، و يكون الجو مشمس مع بعض الغيوم الريشيئة العالية ، وفي ساعات المساء يصبح الجو بارداً خاصة في المناطق العالية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يبقى الجو غائم جزئياً يوم الخميس، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو غائم جزئي نهاراً وبنفس الوقت تهب على البلاد رياح خماسينية ليصبح الجو مغبراً بعض الشيء. لكن الجو سيكون دافئاً الى حد كبير حتى في الجبال. الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية. والله تعالى أعلى واعلم.