بعد الإعلان عن توقفها... شركات العمرة بغزة تؤكد استمرار موسم العمرة في غزة

أكدت شركة مشتهي للسياحة والعمرة إحدى الشركات العاملة في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، استمرار موسم العمرة 2022 في غزة.

وقالت الشركة عبر صفحتها في موقع "الفيس بوك":" بفضل الله جهودنا أثمرت خيراً، العمرة مستمرة خلال الأيام القادمة ولن تتوقف بإذن الله".

وكان رئيس جمعية مكاتب الحج والعمرة عوض أبو مذكور، قد أعلن خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" توقف موسم العمرة في قطاع غزة بعد ابلغه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن قرار وقف العمرة بعد رحلات اليوم وغدا الثلاثاء من قبل حكومة غزة.

فيما أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف عن تصريح صحفي بعد قليل حول قرار تعليق رحلات العمرة.

وفي يناير2022، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، عن البدء بموسم العمرة لهذا العام بعد موافقة المملكة العربية السعودية على فتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه نتيجة لانتشار جائحة كورونا.



