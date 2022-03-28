العاروري: القدس و الأسرى مسألتين المس بهما والاقتراب منهما يفتح أبواب الجحيم

كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري أن هناك حراكا محموما من الاحتلال ودول العالم والإقليم لاحتواء ما قد يحدث في شهر رمضان المبارك.

و قال العاروري في تصريح له مساء الاثنين: "نحن نريد أن يكون واضحا أننا أبلغنا أطرافا عديدة رسالة قاطعة أن هناك مسألتين المس بهما والاقتراب منهما يفتح أبواب الجحيم".

و أكد أن المسألة الأولى القدس والمسجد الأقصى، ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى أو الاعتداء عليهم داخل المسجد الأقصى كفيل بتفجير الأمور.

أما المسألة الثانية، فهي الأسرى الفلسطينيين في السجون، أضاف العاروري، مشيرا الى انه تم ابلاغ جميع الأطراف أنه إذا دخلنا رمضان وإضراب الأسرى مستمر، فإن ذلك سيفجر الأوضاع.

و بين العاروري أن الاحتلال أمام امتحان القدس والمسجد الأقصى، إذا منع المصلين من الدخول والصلاة في شهر رمضان أو اعتدى عليهم فإن ذلك سيفجر الأمور.