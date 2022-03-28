طهران تندد باجتماع النقب وتعتبره خيانة للقضية الفلسطينية

هاجمت إيران الاجتماع الذي عُقد في مدينة النقب الفلسطينية بين وزراء خارجية الولايات المتحدة و "إسرائيل" ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، إلا أنها أكدت، في الوقت نفسه، استعداد طهران للتعاون مع دول المنطقة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، الاجتماع بأنه ”فتنة وشر إسرائيل“، على حد تعبيره.

كما أوضح المتحدث، في تصريح نشره موقع وزارة الخارجية الإيرانية كأول تعليق إيراني على اجتماع النقب، أن ”إيران تبدي استعدادها للتعاون وتوسيع العلاقات الثنائية مع دول المنطقة لمواجهة المؤامرات الإسرائيلية والأمريكية التي تهدف لإثارة الفتنة ونشر عدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا“، وفقاً لقوله.

وأنهت القمة التي عقدت في النقب أعمالها، الإثنين، بعد يومين من المناقشات، حيث شددت كلمات الختام على ”نبذ الإرهاب وإحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإظهار الوحدة ضد إيران“.

وقرر وزراء خارجية أمريكا والإمارات و"إسرائيل" ومصر والبحرين والمغرب، المجتمعون ضمن قمة وصفت بالتاريخية، تشكيل ”منتدى النقب“، والذي من المقرر أن يعقد مرة واحدة كل عام، مع إمكانية دعوة المزيد من دول المنطقة في المستقبل القريب.