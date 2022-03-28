المدلل: اللقاءات بين حركتي حماس و الجهاد هدفها تعميق العلاقات و التنسيق المشترك

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل مساء اليوم الاثنين أن اللقاءات الأخوية بين حركتي حماس والجهاد تأتي في إطار تعميق العلاقات بين الحركتين والتنسيق المشترك الذي يدخل في مرحلة جديدة، خصوصا في ظل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

و أوضح القيادي المدلل بأن الواجب الشرعي والضرورة الوطنية دفعت الحركتين إلى توحيد الجهود والمواقف من أجل الخروج من الأزمات التي يعيشها شعبنا والقضية الفلسطينية وفي مواجهة الانحراف السياسي الذي دمر المشروع الوطني الفلسطيني.

و أكد أن هناك توصية خلال اللقاءات بأن يكون هناك انعقاد لمؤتمرات دعوية وفعاليات مشتركة داخل المساجد خلال شهر رمضان حتى الوصول الى جبهة مقاومة.

و أنهت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، اليوم الإثنين 28 مارس، سلسلة لقاءات قيادية موسعة في جميع محافظات قطاع غزة.