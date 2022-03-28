سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الثلاثاء 29 مارس 2022

سعر صرف الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية بشكل يومي أسعار العملات في كافة الدول، و يرصد لكم في هذه المقالة أسعار العملات مقابل الدينار العراقي، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1470 دينارا للشراء، و1472.50 دينار للبيع، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وسجل الدولار في العراق، على شاشة البنك المركزي، نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

وعادة يختلف سعر الدولار في العراق بين العاصمة بغداد وباقي المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار في شركات الصرافة بمحافظات شمال العراق، عند نحو 1467.5 دينار للشراء و1477.5 دينار للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الدولار في شركات الصرافة بمحافظات جنوب العراق، ثابتا عند نحو 1467.5 دينار للشراء و1477.5 دينار للبيع، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، في سوق العملات الدولية، نحو 1453.15 دينار للشراء، و1454.14 دينار للبيع، بحسب موقع "أدويت" للعملات الدولية على الإنترنت.

وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم، نحو 1596.26 دينار للشراء، و1598.04 دينار للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي، نحو 1902.04 دينار للشراء، و1904.16 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، نحو 387.15 دينار للشراء، و387.84 دينار للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، نحو 395.66 دينار للشراء، و395.86 دينار للبيع.

وعن متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، سجل نحو 4767.85 دينار للشراء، و4780.27 دينار للبيع.