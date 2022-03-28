اسعار الذهب في الكويت الثلاثاء 29 مارس 2022

يبحث الكثير من المهتمين بالمال و الاعمال عن أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، و يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار العملات و الذهب في كافة الدول بشكل يومي.

و في هذه المقالة نرصد لكم سعر الذهب في الكويت، حيث تراجع سعر الذهب في الكويت بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، إلى نحو 18.93 دينار (62.27 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت، إلى نحو 14.20 دينار (46.70 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الكويت، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 11.04 دينار (36.32 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في الكويت، نحو 9.47 دينار (31.13 دولار).

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت، (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 16.57 دينار (54.48 دولار).

كما انخفض متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في الكويت اليوم، إلى نحو 588.79 دينار (1937 دولارا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت (8 جرامات من عيار 21)، نحو 132.53 دينار (435.88 دولار).