ما حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن بشهر رمضان في غزة.. النقابة توضّح..!

تشهد أسعار الدواجن في قطاع غزة تذبذبًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، تزامنًا مع زيادة التكلفة الأساسية على مربي الدواجن مقارنة بالعام، إلى جانب أسباب عدة، حيث وصل سعر الدجاج إلى 14 شيكلًا في الأسواق الغزية، ما أدلى لحالة من السخط في صفوف المواطنين إزاء هذا الارتفاع.

نقابة مربي الدواجن في غزة، اليوم الاثنين، أوضحت أن ارتفاع أسعار الدواجن في غزة مرتبطة بحالة الارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف، وارتفاع أسعار الصوص.

أسباب العجز

وأكد رئيس النقابة مروان الحلو في تصريحات خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن خط الانتاج فيما يتعلق بالدواجن سيعود بشكل طبيعي في بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وعزا الحلو، سبب الارتفاع لطبيعة الأزمة الاقتصادية التي يعايشها مربي الدواجن، مبينًا ان "التكلفة الأساسية على مربي الدواجن تصل (10- 10.5) شيكل، وثمن الصوص عمره يوم (4 ) شواكل، فضلًا عن ارتفاع سعر طن الأعلاف 600 شيكل عن السعر الطبيعي مقارنة بالعالم الماضي".

وأضاف الحلو: "من الضروري أن يعرف الجميع أن هامش ربح مربي الدواجن يصل إلى نصف شيكل في الكيلو الواحد".

عجز في الأسبوع الأول

وبيّن الحلو، أن خط الانتاج سيكون به عجز في الأسبوع الأول (40 - 50%)، مشيرًا إلى أنه الأسعار ستنخفض لتغطية الأسواق بالكميات المناسبة خلال أيام شهر رمضان.

وتوقع أن تكون الأسعار في شهر رمضان في متناول جميع المواطنين، مشيرًا إلى أنها ستصل في بداية رمضان إلى ستتراوح ما بين (11.5 - 12) شيكل، مضيفًا أنه في اليوم 12 من شهر رمضان سيكون هناك انتاج وفير من الدواجن وستنخفض لتصل (11 – 11.5) شيكل في الأسواق.

كميات وفيرة

وبشأن بيض التفريخ، أشار رئيس النقابة، إلى انه متوفر داخل الفقاسات المنتشرة داخل القطاع، مضيفًا أنه يتم فحصه من الجهات الرسمية لضمان سلامة المنتج، لافتًا أنه الكميات ستتوفر إلى بعد شهر رمضان بشهر.

وطالب الجهات الحكومية ومجلس الوزراء بالوقوف إلى جانب مربي الدواجن في غزة ودعمهم، داعيًا إياه للعمل على إلغاء ضريبة 17% المفروضة على الأعلاف التي تدخل إلى قطاع غزة لمدة عام على الأقل للتعافي من الخسائر جراء الحروب الـ4 على غزة والتي وصلت لـ250 مليون دولار.