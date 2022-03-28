اسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022

يبحث الكثير من المهتمين بالمال و الاعمال عن أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، و يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار العملات و الذهب في كافة الدول بشكل يومي.

و في هذه المقالة نرصد لكم سعر الذهب في العراق، حيث تراجع سعر الذهب في العراق بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، إلى نحو 90.910 ألف دينار (62.27 دولارا).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، إلى نحو 68.183 ألف دينار (46.70 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 53.031 ألف دينار (36.32 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في العراق، نحو 45.455 ألف دينار (31.13 دولار).

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق، (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 79.548 ألف دينار (54.48 دولار).

كما انخفض متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في العراق اليوم، إلى نحو 2.827 مليون دينار (1937 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21)، نحو 636.383 ألف دينار (435.88 دولار).