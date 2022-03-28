معلومات لم تكن تعرفها عن فيتامين B9

قال مركز الصحة الألماني إن "فيتامين B5" يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه يعمل على تحسين وظيفة الأعصاب وتقوية جهاز المناعة.

ويعمل فيتامين B5 على زيادة مستوى الهيموجلوبين ويحافظ على صحة القلب ويمد الجسم بالطاقة ويقلل مستوى التوتر النفسي، بالإضافة إلى تسريع وتيرة شفاء الجروح ومحاربة شوائب البشرة.

وأضاف المركز أن جسم الشخص البالغ يحتاج إلى 6 جرامات من فيتامين B5 يومياً، موضحاً أن المصادر الغذائية لهذا الفيتامين المعروف أيضاً باسم "حمض البانتوثنيك" تتمثل في البروكلي والملفوف والبقوليات والسلمون واللفت والبيض والأسماك والمكسرات وفول الصويا والفول السوداني.

وأشار إلى أنه يمكن الاستدلال على نقص فيتامين B5 في الجسم من خلال بعض الأعراض مثل الصداع والتعب والأرق والضعف العضلي وعسر الهضم وتنميل ووخز في اليدين والقدمين.