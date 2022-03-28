أبو مذكور: إيقاف رحلات العمرة بغزة بصورة مفاجئة

أفاد رئيس جمعية مكاتب الحج والعمرة عوض أبو مذكور، بأن وزارة الأوقاف بغزة أبلغت مكاتب الحج والعمرة بإيقاف موسم العمرة بعد تسيير رحلات ٢٨-٢٩ مارس الجاري، دون توضيح أسباب الإيقاف، مؤكدًا أن هذا القرار تسبب بخسائر نتيجة جسيمة، قد تفوق الـ 100 ألف دولار، محملاً أصحاب القرار، المسؤولية عن تداعياته.

وأوضح أبو مذكور، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذا الحدث "استثنائي"، إذ من المعتاد في كل عام أن تسيير رحلات العمرة إلى مكة المكرمة تتواصل حتى نهاية رمضان.

وأشار إلى أن الشركات سجلت إقبالاً كبيرًا من المواطنين لإداء مناسك العمرة هذا الموسم، رغم ارتفاع أسعارها التي وصلت إلى 1270 دينارًا أردنيًا، بحسب تسعيرة وزارة الأوقاف المعلن عنها في فبراير الماضي.

وغادر، الاثنين الموافق 14 مارس 2022 ، الفوج اليوم من معتمري قطاع غزة عبر معبر رفح البري بعد توقف دام لعامين بسبب فيروس كورونا.

وبلغ عدد هذا الفوج قرابة 692 معتمراً للديار الحجازية من القاهرة، كما وبلغ عدد المسجلين في الفوجين الأولين نحو 1600 موطن فيما العدد الأقصى الذي سيغادر 1384 معتمراً فقط.