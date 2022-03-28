الاحتلال يلوح بشن عمليات اعتقال كبيرة بوادي عارة على خلفية عملية الخضيرة..!

ذكر الاعلام العبري، مساء اليوم الاثنين، أن الليلة ستشهد موجة اعتقالات كبيرة في الداخل المحتل، وذلك في أعقاب عملية الخضيرة التي قتل فيها عنصرين من جيش الاحتلال.

وقالت القناة 14 العبرية، إنه بحسب مصادر في الشرطة الإسرائيلية، ستشهد الليلة موجة اعتقالات كبيرة، مشيرة إلى أن التركيز سيكون على أشخاص مشتبه في صلتهم بمنفذي عملية الخضيرة أمس.

وأضافت القناة العبرية، أن الجهود ستتركز في منطقة وادي عارة.

وأمس الأحد، قُتل عنصران في شرطة الاحتلال وأصيب 12 آخرون، في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة المحتلة، نفذها فلسطينيان من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل؛ استشهدا خلالها.

وفي 22 الجاري، نفّذ الشاب محمد أبو القيعان من النقب عملية طعن في بئر السبع قتل خلالها أربعة مستوطنين قبل أن يُستشهد برصاص شرطة الاحتلال.

وركزت وسائل إعلام عبرية في تغطيتها لموجة العمليات بالداخل المحتل على "الفشل الذريع" لجهاز "الشاباك" خلال الأسبوع الأخير، والذي تجّلى بالإخفاق في منع عمليتي بئر السبع والخضيرة، اللتان تُعدان الأقسى في الداخل المحتل منذ سنوات طويلة.