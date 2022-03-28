غانتس يؤجل زيارته إلى الهند لهذا السبب..!

ذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الاثنين،أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قرر تأجيل زيارته إلى الهند بسبب عملية الخضيرة.

وأمس الأحد، قُتل عنصران في شرطة الاحتلال وأصيب 12 آخرون، في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة المحتلة، نفذها فلسطينيان من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل؛ استشهدا خلالها.

وفي 22 الجاري، نفّذ الشاب محمد أبو القيعان من النقب عملية طعن في بئر السبع قتل خلالها أربعة مستوطنين قبل أن يُستشهد برصاص شرطة الاحتلال.

وركزت وسائل إعلام عبرية في تغطيتها لموجة العمليات بالداخل المحتل على "الفشل الذريع" لجهاز "الشاباك" خلال الأسبوع الأخير، والذي تجّلى بالإخفاق في منع عمليتي بئر السبع والخضيرة، اللتان تُعدان الأقسى في الداخل المحتل منذ سنوات طويلة.