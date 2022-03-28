كيف ستكون أسعار الدواجن في رمضان..؟ الوزارة توضح..!

أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن أسعار الدجاج ستشهد حالة من الاستقرار بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وقال وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في الوزارة طارق أبو لبن، تأكيده أن ذلك سيتم بعد السماح باستيراد الدجاج اللاحم بكميات تسد احتياجات السوق ولا تؤثر على المزارع الفلسطيني.

واضاف أبو اللبن، أن الأسعار ستستقر بناء على ذلك وطيلة شهر رمضان سيكون هناك كمية كافية من الدجاج اللاحم، مبينا أن انفلونزا الطيور التي ضربت المزارع في اسبانيا وفرنسا ومزارع الداخل المحتل، أثرت على توريد بيض التفريخ لفلسطين.

وأكمل أبو اللبن: "بعد دخول كميات مناسبة من الدجاج اللاحم المستورد أي ما يقدر بـ200 ألف طير أسبوعيا، الأسبوع الحالي والأسبوع الذي يليه، بالإضافة لما ينتجه المزارعون الفلسطينيون، ستعود الأسعار بحدود 15 شيكلا للكيلو، أي بهذه المستويات المعتدلة".

وأوضح أبو اللبن أن الفلسطينيين يستهلكون حوالي مليون و300 ألف دجاجة أسبوعيا خلال شهر رمضان، وقرابة مليون و100 ألف دجاجة أسبوعيا خلال الأيام العادية خارج اطار شهر رمضان.