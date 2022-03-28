الاتحاد الأوروبي: ارتفاع عنف المستوطنين يزيد التوتر ويجب حماية الفلسطينيين

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن ارتفاع مستويات عنف المستوطنين لا يؤدي إلا لزيادة التوتر ويجب حماية الفلسطينيين وفقًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي، أنه من الضروري منع المزيد من أعمال العنف الآن قبل حلول شهر رمضان، والذي يتزامن مع أعياد الفصح المسيحية و اليهودية في شهر نيسان.

وكان مستوطنون شنوا الليلة الماضية وفجر اليوم عدة هجمات ضد المواطنين في عدة مناطق، وقاموا بإحراق سيارات وألحقوا أضرارا بمباني تجارية في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية،ما تسبب باصابة عدد من المواطنين.