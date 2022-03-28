رام الله: الاتفاق على احياء يوم الأرض بفعاليات موحدة

اتفقت القوى الوطنية والإسلامية، وأعضاء لجنة المتابعة العليا في أراضي الـ48، على احياء يوم الأرض الخالد داخل فلسطين وخارجها بفعاليات موحدة في كافة الأراضي الفلسطينية.

وأكدوا عقب اجتماع، اليوم الاثنين، في رام الله، أن احياء يوم الأرض الذي يصادف يوم 30 آذار، تمسك أبناء شعبنا بوطنه وأرضه وحقوقه وثوابته الوطنية وفي مقدمتها انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حقوق اللاجئين وعودتهم وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.

وناقش الاجتماع الأوضاع في الساحة الفلسطينية من كافة جوانبها في ظل تصاعد عدوان الاحتلال ومستوطنيه، والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، خاصة ما يتعلق بقرار السلطة القائمة بالاحتلال بالسماح للمستوطنين باستمرار اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك.

ودعوا أبناء شعبنا كافة، خاصة أبناء القدس وجموع المصلين في رحاب المسجد الأقصى المبارك، إلى الحذر واليقظة أمام مخططات الاحتلال، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه المخططات وإبراز القدس بأبهى وأجمل صورها في أيام شهر رمضان الفضيل.

وأعلنوا رفضهم القرار الاستفزازي الذي اتخذته حكومة الاحتلال بترك المستوطنين باستباحة المسجد الأقصى المبارك.

واتفق المجتمعون على برمجة لقاءاتهم المشتركة بشكل دوري لتنسيق مواقفهم وتحركاتهم في مواجهة المخططات الاحتلالية واحباطها.