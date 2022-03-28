5 نصائح لتجنب العطش في الصيام بشهر رمضان المبارك

وضع لكم فريق فلسطين اليوم نصائح لتجنب العطش في الصيام بشهر رمضان المبارك ، بعدما شهدنا عمليات بحث واسعة جدًا على محركات البحث بالأنترنت في هذه الأيام لمعرفة الطرق التي تجنبهم العطش ، ونوضح لكم الإجابة الكاملة في هذه السطور ، كما قمنا بوضع مقطع فيديو يقوم مختص بشرح الإجابة في دقائق معدودة ، توضيح ابرز الخطوات التي يترتب على الشخص اتباعها في هذا الشأن .

وقد حرصنا على ارفاق مجموعة من النصائح لتجنب العطش في الصيام في رمضان حيث يمكن لجميع الأشخاص من التعرف عليها بكل سهولة تامة وبدون أي عناء ، وهي خطوات يمكن لأي شخص تطبيقها ، وهو على التالي:

نصائح لتجنب العطش في الصيام

وقد وضعنا لكم ابرز النصائح لتجنب العطش في الصيام، أولا: يترتب على الشخص تناول الزبادي في السحور، حيث يعمل على ترطيب الجسم، ولا يجعل الصائم يشعر بالعطش في اليوم التالي، إضافة إلى أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة ، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على السكريات العالية أو الملوحة العالية .

ثانيًا: وفي النصيحة الثانية ، الحرص على أخذ حمام بارد أثناء الصيام، فذلك يساعد على ترطيب الجسم وحمايته من العطش الشديد، بالإضافة إلى عدم تناول الكافيين خلال وجبة السحور.

كما ينصح خبراء التغذية من أجل تجنب العطش في رمضان ، تناول العصائر الطبيعية التي تحتوي على نسبة قليلة من السكر، مثل البطيخ الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، (النصيحة الثالثة)

رابعًا: وقد أوصى اخصائي التغذية إلى ضرورة الاهتمام في تناول الخضراوات في السحور، خاصة الخيار والطماطم والخس، والتي تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والعطش خلال الصيام.





خطوات لتجنب العطش في رمضان

أحلى عبارات رمضان 2022

لا بدّ من الفرح بقدوم رمضان، وهذا من علامات الإيمان.

شهر رمضان، هو التحدي الأكبر بحق لامتحان الإرادة البشرية في الصيام والقيام وعمل الخير وتنقية النفس من أخطائها الكثيرة.

اللهم بلغنا رمضان وبارك لِنا فيه، وارزقنا التوبة النصوحة، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

قبل السحور حبيّت أكون أول شخص يقول لك.. مُبارك عليك الشهر.

في رمضان حاور نفسك طويلا وسافر في أعماقك وابحث عن ذاتك واعتذر لها أو ساعدها على الاعتذار لهم.

يا صاحب السعادة وعمري أنت وزيادة.. اقترب شهر العبادة عساك من عواده. باقة أزهار وورود وسلّة بخور ووعود وكل عام ورمضان عليك يعود.

يهل الشهر يا غالي وأنا أهنئك بقدومه عساك يا طيب الغالي بخير وصحة تصومه.

أبعث سلامي مع الطير وأسبق الكل والغير وأقول لك: كل رمضان وأنت بخير.

لأحلى قمر عطر وزهر مع كرة.. يقول: رَمضان مبارك قبل كل البشر. وفي نهاية المقالة حول نصائح لتجنب العطش في الصيام بشهر رمضان نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .