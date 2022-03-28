امساكية رمضان 2022 في مكة المكرمة .. جميع الصلوات

امساكية رمضان 2022 في مكة ، ومع اقتراب موعد اول أيام شهر رمضان المبارك بدأ أهالي مدينة جدة في البحث عن تفاصيل توقيت الصلوات الخمس التي توضح أوقات السحور والفجر والظهر والعصر والمغرب (الافطار) والعشاء والتراويح ولقد حرص فريق فلسطين اليوم على وضع تلك الامساكية في هذه المقالة بعدما رصدنا الاهتمام الكبير والواسع لدى الأهالي في الحصول عليها .

وتأتي هذه المقالة التي هي بعنوان امساكية رمضان 2022 في مكة ضمن سلسلة من المقالة التي نرصدها لكم يوميًا وتوضح جميع الإجابات المتعلقة في هذا الشهر الكريم ، كما وفي هذا المقام ندعوكم دومًا إلى زيارة الموقع من أجل الحصول على كافة الإجابات المتعلقة برمضان .

امساكية رمضان 2022 في مكة

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الأحد 1 03 أبريل, 2022 04:55 am 12:24 pm 03:49 pm 06:36 pm 08:06 pm

الاثنين 2 04 أبريل, 2022 04:54 am 12:24 pm 03:49 pm 06:36 pm 08:06 pm

الثلاثاء 3 05 أبريل, 2022 04:53 am 12:23 pm 03:48 pm 06:37 pm 08:07 pm

الأربعاء 4 06 أبريل, 2022 04:52 am 12:23 pm 03:48 pm 06:37 pm 08:07 pm

الخميس 5 07 أبريل, 2022 04:51 am 12:23 pm 03:48 pm 06:37 pm 08:07 pm

الجمعة 6 08 أبريل, 2022 04:50 am 12:22 pm 03:47 pm 06:38 pm 08:08 pm

السبت 7 09 أبريل, 2022 04:49 am 12:22 pm 03:47 pm 06:38 pm 08:08 pm

الأحد 8 10 أبريل, 2022 04:48 am 12:22 pm 03:47 pm 06:38 pm 08:08 pm

الاثنين 9 11 أبريل, 2022 04:47 am 12:22 pm 03:46 pm 06:39 pm 08:09 pm

الثلاثاء 10 12 أبريل, 2022 04:46 am 12:21 pm 03:46 pm 06:39 pm 08:09 pm

الأربعاء 11 13 أبريل, 2022 04:45 am 12:21 pm 03:46 pm 06:39 pm 08:09 pm

الخميس 12 14 أبريل, 2022 04:44 am 12:21 pm 03:45 pm 06:40 pm 08:10 pm

الجمعة 13 15 أبريل, 2022 04:43 am 12:21 pm 03:45 pm 06:40 pm 08:10 pm

السبت 14 16 أبريل, 2022 04:42 am 12:20 pm 03:45 pm 06:40 pm 08:10 pm

الأحد 15 17 أبريل, 2022 04:41 am 12:20 pm 03:44 pm 06:41 pm 08:11 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الاثنين 16 18 أبريل, 2022 04:40 am 12:20 pm 03:44 pm 06:41 pm 08:11 pm

الثلاثاء 17 19 أبريل, 2022 04:39 am 12:20 pm 03:43 pm 06:41 pm 08:11 pm

الأربعاء 18 20 أبريل, 2022 04:38 am 12:20 pm 03:43 pm 06:42 pm 08:12 pm

الخميس 19 21 أبريل, 2022 04:37 am 12:19 pm 03:43 pm 06:42 pm 08:12 pm

الجمعة 20 22 أبريل, 2022 04:37 am 12:19 pm 03:42 pm 06:42 pm 08:12 pm

السبت 21 23 أبريل, 2022 04:36 am 12:19 pm 03:42 pm 06:43 pm 08:13 pm

الأحد 22 24 أبريل, 2022 04:35 am 12:19 pm 03:41 pm 06:43 pm 08:13 pm

الاثنين 23 25 أبريل, 2022 04:34 am 12:19 pm 03:41 pm 06:44 pm 08:14 pm

الثلاثاء 24 26 أبريل, 2022 04:33 am 12:18 pm 03:41 pm 06:44 pm 08:14 pm

الأربعاء 25 27 أبريل, 2022 04:32 am 12:18 pm 03:40 pm 06:44 pm 08:14 pm

الخميس 26 28 أبريل, 2022 04:31 am 12:18 pm 03:40 pm 06:45 pm 08:15 pm

الجمعة 27 29 أبريل, 2022 04:30 am 12:18 pm 03:40 pm 06:45 pm 08:15 pm

السبت 28 30 أبريل, 2022 04:30 am 12:18 pm 03:39 pm 06:45 pm 08:15 pm

الأحد 29 01 مايو, 2022 04:29 am 12:18 pm 03:39 pm 06:46 pm 08:16 pm

الاثنين 30 02 مايو, 2022 04:28 am 12:18 pm 03:38 pm 06:46 pm 08:16 pm





العادات الرمضانية في رمضان بالسعودية

رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2022

وجلب لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عدد مميز من أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان المبارك، وهي التي يتبادلها المسلمون بين بعضهم قبل حلول الشهر، وفي أول أيامه، وهي كالتالي: -